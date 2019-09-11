Избирком Крыма признал выборы в парламент республики состоявшимися

11.09.19 11:31

© РИА Новости. Максим Богодвид

11 сентября. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Крыма на заседании в среду признала состоявшимися выборы депутатов Государственного совета республики, исключив результаты голосования на трех участках, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" с места события.

"Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными, - три. Суммарное число избирателей, включенных в списки на момент окончания голосования на избирательных участках, где итоги голосования признаны недействительными, - 2569", - сказал на заседании глава избиркома Крыма Михаил Малышев.

При этом он напомнил, что всего в списки избирателей в Крыму были включены 1,478 млн человек. В целом выборы в парламент признаны состоявшимися и действительными.

Как пояснил Малышев журналистам после заседания, на результаты выборов в Госсовет итоги голосования на этих трех участках не повлияли, перевыборы в муниципальные органы власти пройдут в декабре.

В Крыму в воскресенье прошли выборы Государственного совета второго созыва. Республиканский парламент состоит из 75 депутатов: 50 избираются по партийным спискам, 25 - по одномандатным округам.

По результатам, оглашенным после обработки всех протоколов участковых избирательных комиссий, "Единая Россия" получает 60 мандатов, ЛДПР - 10, КПРФ - пять.

Явка составила 33,2% - это в 1,6 раза меньше, чем на голосовании за кандидатов в депутаты пять лет назад (53,61%).

Как заявила 9 сентября глава ЦИК Элла Памфилова, результаты выборов на трех избирательных участках Крыма будут отменены и возбуждено уголовное дело. По ее словам, установлены факты массового вброса бюллетеней в поселке Октябрьское и селе Красноармейское. Кроме того на участке в Железнодорожном районе Симферополя были выданы бюллетени по одномандатным округам избирателям, не обладающим активным избирательным правом.

Предыдущий депутатский корпус был избран через полгода после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. В созыве были представлены две партии: "Единая Россия" (70 мандатов) и ЛДПР (5 мандатов).