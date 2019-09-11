Сеть Wi-Fi в Москве - одна крупнейших в мире, заявил Собянин

11.09.19 11:43

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

11 сентября. Interfax-Russia.ru - Развитие бесплатной сети беспроводного доступа в интернет за последние шесть лет позволило Москве выйти в лидеры среди мировых мегаполисов, заявил мэр города Сергей Собянин в среду.

"В сентябре 2013 года в Москве появился городской Wi-Fi. Первым делом мы установили его в парках и студенческих общежитиях, потом на центральных улицах. Сейчас столичная сеть Wi-Fi - одна из самых крупных в мире", - написал Собянин в твиттере.

Он уточнил, в Москве сегодня больше 18 тыс. точек доступа, в том числе в библиотеках и музеях.