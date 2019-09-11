Российские правоохранители прекратили поиск американского "шпиона" Смоленкова еще 2 года назад

11.09.19 13:10

© РИА Новости. Евгений Биятов

11 сентября. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы РФ перестали разыскивать бывшего сотрудника администрации президента Олега Смоленкова, которого СМИ называют предполагаемым шпионом, через несколько месяцев после его исчезновения, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Поиски Смоленкова начались 6 сентября 2017 года после того, как в Следственный комитет РФ обратились его родственники с сообщением о его бесследном исчезновении", - сказал собеседник агентства.

Затем было возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц. "Дело об убийстве возбуждается в соответствии с российским законодательством, если человека не удается обнаружить в течение трех дней", - пояснил источник.

Впоследствии правоохранители установили, что Смоленков вместе с женой и детьми выехал на отдых в Черногорию. "Через несколько месяцев уголовное дело, возбужденное в связи с исчезновением Смоленкова, было закрыто", - сказал источник.

В свою очередь в Кремле не подтверждают информацию о том, что Смоленков имел доступ к данным российских спецслужб, заявил в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, это я подтвердить не могу", - заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он еще раз подтвердил, что Смоленков "работал в администрации президента и не относился к высоким или высшим должностным лицам". "Несколько лет он точно работал", - добавил пресс-секретарь президента.

При этом Песков оставил без комментариев вопрос о том, как в Кремле относятся к работе российской контрразведки после того, как "в администрации президента под "носом" у ФСБ пять лет на службе был агент ЦРУ".

"В данном случае я могу только констатировать, что был такой сотрудник, и он был уволен. А был он шпионом, не был шпионом - это нам неизвестно, это вопрос к специальным службам. Они делают свое дело", - заявил Песков.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из России, мог быть сотрудник администрации президента Олег Смоленков, пропавший в 2017 году после отъезда в Черногорию. "Смоленков осенью 2017 года выехал вместе с семьей в Черногорию, после чего на родину не вернулся", - сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.