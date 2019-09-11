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11.09.19 13:04
Монополизация обработки биометрических данных остановит развитие технологий - Греф
"Мы сотрудничаем с государством. Просто в основе и нашей системы идентификации, и в основе государственной системы идентификации лежат одни и те же решения", - сказал он на встрече со студентами в Новосибирске.
При этом, по словам Грефа, в настоящее время технологии Сбербанка пока превосходят государственные. "Сейчас мы работаем с государством, чтобы совместить это (подходы к распознаванию - ИФ), потому что "двигатель" один и тот же, требования разные", - сказал он.
После решения этой задачи, считает Греф, количество биометрических данных, обрабатываемых государством, значительно увеличится.
"Конечно, биометрия - это одна из конкурентных вещей. Ее нельзя ни в коем случае монополизировать", - сказал Греф. По его мнению, монополизация биометрии чревата остановкой развития технологий. Он подчеркнул, что до 80% всех инноваций в мире генерируют крупные компании.
"Сегодня крупные компании инвестируют огромные деньги в R&D, Сбербанк два миллиарда долларов вкладывает", - сказал он.
По его словам, Сбербанк сотрудничает с государством в сфере технологий идентификации.
"Мы сотрудничаем с государством. Просто в основе и нашей системы идентификации, и в основе государственной системы идентификации лежат одни и те же решения", - сказал он.
При этом, по словам Грефа, в настоящее время технологии Сбербанка пока превосходят государственные. "Сейчас мы работаем с государством, чтобы совместить это (подходы к распознаванию - ИФ), потому что "двигатель" один и тот же, требования разные", - сказал он.
После решения этой задачи, считает Греф, количество биометрических данных, обрабатываемых государством, значительно увеличится.
"Конечно, биометрия - это одна из конкурентных вещей. Ее нельзя ни в коем случае монополизировать", - сказал Греф. По его мнению, монополизация биометрии чревата остановкой развития технологий. Он подчеркнул, что до 80% всех инноваций в мире генерируют крупные компании.
"Сегодня крупные компании инвестируют огромные деньги в R&D, Сбербанк два миллиарда долларов вкладывает", - сказал он.
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