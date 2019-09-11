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11.09.19 12:53
Приостановка Киевом расторжения двусторонних договоров с РФ вызвала в Кремле "сдержанный оптимизм"
"Пока преждевременно говорить о каком-то эффекте для нормализации (двусторонних отношений - ИФ). Ранее выход из очень большого количества документов произошел в ущерб интересам самих украинцев, украинского народа. Это было очевидно", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду в ответ на просьбу прокомментировать решение новых украинских властей приостановить расторжение двусторонних российско-украинских отношений.
Касаясь дальнейших перспектив российско-украинских отношений, Песков отметил: "Работа ведется. Повод для весьма сдержанного оптимизма есть, но не будем загадывать. Здесь предстоит в любом случае очень сложная длительная и ответственная кропотливая работа".
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