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"Узаконить" четырехдневную рабочую неделю в РФ могут после внесения поправок в трудовое законодательство

© РИА Новости. Владимир Астапкович
11 сентября. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил внесение поправок в трудовое законодательство с целью гибкого регулирования количества рабочих часов и дней, а в некоторых случаях - сокращения рабочей недели до четырех дней.

"Мы должны просто, на мой взгляд, дать более гибкие формулы в трудовом законодательстве. Вот трудовое время у нас - это 40-часовая рабочая неделя, хотя совсем недавно у нас еще была шестидневка, относительно недавно, в конце 60-х годов. В некоторых странах эта рабочая неделя уже меньше", - сказал премьер в среду в эфире программы "Диалог с Дмитрием Медведевым" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

В пример он привел Францию, где рабочая неделя составляет 35 часов, и Нидерланды с 29 часами. "То есть, иными словами, можно так построить рабочий график, что человек будет занят, например, четыре дня в неделю или, наоборот, меньшее количество часов каждый день работать. Так вот эту гибкость, мне кажется, и необходимо внедрить в законодательство", - сказал председатель правительства.

Он напомнил, что не случайно сказал об этом в ходе выступления на заседании, посвященном 100-летию Международной организации труда, вызвав "довольно бурную дискуссию и различного рода суждения и сомнения". В том числе, отметил премьер, дискуссии были по поводу того, что четырехдневная неделя повлечет сокращение оплаты труда, и это "способ урезать зарплаты". "Нет, конечно. Речь идет просто о том, чтобы ввести гибкое регулирование, чтобы с учетом развития технологий, чтобы с учетом развития экономики человек мог сам планировать свое рабочее время, и работодатель, конечно, тоже", - сказал Медведев.

По мнению премьера, нужно позволить работать больше тем, кто этого захочет. "Естественно, чтобы не было злоупотреблений, это должно быть отрегулировано. Вот эту гибкость или, как говорят юристы, диспозитивность, вариативность в трудовое законодательство нам точно нужно внедрять", - считает глава правительства.

Медведев высказал мнение, что нынешнее законодательство не соответствует уровню трудовых отношений. Он привел в пример людей, работающих дома, фрилансеров: "Их количество с каждым годом увеличивается, растет. Причем это не люди, которые, что называется, "перебиваются с хлеба на воду", это очень часто люди, которые зарабатывают вполне приличные деньги. Но они никак не связаны правилами внутреннего распорядка, необходимостью в 9 часов утра приходить, а в 18 уходить".

Вместе с тем Медведев добавил, что не все профессии подразумевают дистанционную работу. "Нельзя доводить до абсурда эту модель. Сантехники не могут работать дистанционно, мы это прекрасно понимаем, иначе это плохо закончится", - сказал премьер.

В свою очередь, глава РСПП Александр Шохин заявил, что работодателей устраивают подход к гибкому трудовому законодательству. "Гибкое регулирование рабочего времени, перенос целого ряда трудовых отношений из таких традиционных индустриальных форм в эпоху цифровизации - это неизбежно, это не наше желание даже, а сам трудовой процесс меняется. Поэтому мы готовы дать свои предложения и соображения, как эту гибкость трудового законодательства развивать", - сказал Шохин.

Он отметил, что в этой связи особенно важно перейти на электронные трудовые книжки. "Мы считаем, что надо подталкивать работника и работодателя к быстрому переходу на электронный трудовой договор, электронную трудовую книжку, электронный кадровый документооборот и так далее", - сказал Шохин.

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