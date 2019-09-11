Избирком Крыма предлагает "развести" выборы по разным датам

11.09.19 13:25

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

11 сентября. Interfax-Russia.ru - Проведение в один день выборов в несколько сотен представительных органов власти Крыма разного уровня оказалось неподъемным для участковых избирательных комиссий (УИК), заявил в среду журналистам глава избиркома республики Михаил Малышев.

"Мы однозначно убедились на этих выборах, что их нужно разводить: выборы в муниципальные образования и в Государственный совет республики Крым. Потому что тот объем, который должны были выполнить УИК, - это неподъемный объем. Отдельные моменты настолько усложнились, что уровень УИК не позволял зачастую должным образом выполнить все процедурные моменты", - сказал он.

Малышев уточнил, что намерен донести свою позицию до ЦИК РФ. По его словам, во многих регионах такая реформа была проведена, и "нужно только понять механизм, как это сделать".

Жители Крыма 8 сентября, в единый день голосования, выбирали депутатов республиканского парламента и 265-ти представительных органов власти в городах и селах полуострова. Работали 1,2 тыс. избирательных участков.

Как сообщалось, результаты выборов на трех избирательных участках Крыма отменены, будет возбуждено уголовное дело. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, установлены факты массового вброса бюллетеней в поселке Октябрьское и селе Красноармейское. Кроме того, на участке в Железнодорожном районе Симферополя были выданы бюллетени по одномандатным округам избирателям, не обладающим активным избирательным правом.