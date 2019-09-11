Значит, война: незаконную политрекламу в Гугле в Москве назвали свидетельством войны
  
Принять поражение: власти Бурятии призывают митингующих принять итоги выборов мэра Улан-Удэ
   
В зоне риска: уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре достиг отметки в 815 см
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
.
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
11.09.19 13:25

Избирком Крыма предлагает "развести" выборы по разным датам

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
11 сентября. Interfax-Russia.ru - Проведение в один день выборов в несколько сотен представительных органов власти Крыма разного уровня оказалось неподъемным для участковых избирательных комиссий (УИК), заявил в среду журналистам глава избиркома республики Михаил Малышев.

"Мы однозначно убедились на этих выборах, что их нужно разводить: выборы в муниципальные образования и в Государственный совет республики Крым. Потому что тот объем, который должны были выполнить УИК, - это неподъемный объем. Отдельные моменты настолько усложнились, что уровень УИК не позволял зачастую должным образом выполнить все процедурные моменты", - сказал он.

Малышев уточнил, что намерен донести свою позицию до ЦИК РФ. По его словам, во многих регионах такая реформа была проведена, и "нужно только понять механизм, как это сделать".

Жители Крыма 8 сентября, в единый день голосования, выбирали депутатов республиканского парламента и 265-ти представительных органов власти в городах и селах полуострова. Работали 1,2 тыс. избирательных участков.

Как сообщалось, результаты выборов на трех избирательных участках Крыма отменены, будет возбуждено уголовное дело. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, установлены факты массового вброса бюллетеней в поселке Октябрьское и селе Красноармейское. Кроме того, на участке в Железнодорожном районе Симферополя были выданы бюллетени по одномандатным округам избирателям, не обладающим активным избирательным правом.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  11.09.19 13:08
Температурный рекорд 47-летней давности побит в Москве
.
  11.09.19 11:43
Сеть Wi-Fi в Москве - одна крупнейших в мире, заявил Собянин
.
  11.09.19 08:56
Фан-зоны Евро 2020 будут созданы не только в Москве и Петербурге
.
  11.09.19 08:53
Столичный суд взыскал с организаторов акции 27 июля более 1,2 млн руб. по иску "Мосгортранса"
.
  10.09.19 17:48
Экс-совладельцам Промсвязьбанка Ананьевым вменяется растрата более 66 млрд рублей и свыше $500 млн
.
  10.09.19 17:15
В Москве открыт памятник словенцам, погибшим в России в годы мировых войн
.
  10.09.19 15:21
Глава Мосгоризбиркома: выборы в Мосгордуму состоялись
.
  10.09.19 11:16
Управделами президента РФ опровергло работу в структуре Смоленкова, названного "американским шпионом"
.
  10.09.19 10:59
Еще три канатные дороги могут появиться в Москве
.
  10.09.19 09:55
Электронный реестр детских прививок впервые создан в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket