Медведев считает назревшим вопрос о создании международных правил регулирования интернета

11.09.19 13:29

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

11 сентября. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости создания правил регулирования сферы интернета на международном уровне.

"Проблема реально существует, и на ее осмысление уже нет времени. Нужно обязательно эти решения применять и принимать на международном уровне, а иначе те или иные страны будут подменять наднациональное международное регулирование своим", - сказал Медведев в эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".

Он отметил, что сейчас, например, регулирование того же самого интернета, "по сути, осуществляется из одной страны", которая "диктует правила поведения, а это никому не нравится".

"Значит, нужны международные решения, надеюсь, мы сможем на них так или иначе выйти", - сказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что регулирование в этой сфере должно быть "экономным", и необходимо применять такие правила, которые, по сути, создаются самими участниками рынка.

"Попытки же все забить в закон - очень такая малопривлекательная идея: у нас любят манипулировать терминами, и, кстати, все этим грешат - и чиновники, и представители бизнеса", - сказал Медведев.

В ходе выступления он поднял также проблему сбора личных данных в интернете.

"Это действительно очень тонкая история, их собирает кто угодно, и, казалось бы, вроде это все в благих целях, а, на самом деле, что с этим происходит - одному богу известно, и очень часто это просто злоупотребление конкретными правами, в этом плане нужно наводить порядок", - сказал Медведев.