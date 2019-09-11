Третий замгубернатора Севастополя уходит в отставку после смены главы города

11.09.19 14:01

© РИА Новости. Сергей Пятаков

11 сентября. Interfax-Russia.ru - Исполняющий обязанности вице-губернатора Севастополя Сергей Валуев, ответственный за работу аппарата правительства города, уходит с этого поста по собственному желанию, сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.

"Сергей Владимирович (Валуев - ИФ) на прошлой неделе сообщил мне о желании вернуться на федеральную службу, я его предложение принял. Считаю, что достойный человек вернется на федеральную службу и будет помогать Севастополю развиваться на новом поприще", - сказал он в среду на заседании правительства города.

Валуев был назначен вице-губернатором Севастополя в сентябре 2018 года, до этого он работал в министерстве промышленности и торговли РФ. Его отставка стала третьей кадровой перестановкой в правительстве города на уровне заместителей главы региона после назначения Михаила Развожаева врио губернатора 11 июля.

Ранее в отставку с постов вице-губернаторов были отправлены Илья Пономарев и Владимир Татарчук. Кроме того, были уволены директор департамента капитального строительства Сергей Смирнов и руководитель департамента общественных коммуникаций Глеб Шагун.