Значит, война: незаконную политрекламу в Гугле в Москве назвали свидетельством войны
  
Принять поражение: власти Бурятии призывают митингующих принять итоги выборов мэра Улан-Удэ
   
В зоне риска: уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре достиг отметки в 815 см
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
.
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
11.09.19 14:33

Тверь планирует привлечь кредитные линии на 832 млн рублей

© РИА Новости. Владимир Трефилов
11 сентября. Interfax-Russia.ru - МУП "Центр организации торгов" объявило о проведении аукционов по предоставлению кредитных линий с суммарным лимитом 832,2 млн рублей для финансирования бюджета Твери, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно документации, на торги выставлены пять лотов. Три из них предполагают привлечение невозобновляемых трехлетних кредитных линий с лимитом 150 млн рублей каждая. Начальная (максимальная) цена каждого из этих договоров установлена в размере 37 млн 125 тыс. рублей.

Лимит четвертой невозобновляемой линии с тем же сроком - 182 млн 194,1 тыс. рублей. Начальная цена контракта - 45 млн 93 тыс. рублей.

Тверь также намерена привлечь возобновляемую кредитную линию с лимитом 200 млн рублей. Начальная цена договора составляет 16 млн 512,2 тыс. рублей, срок - 366 дней.

Все кредитные линии привлекаются для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств.

Заявки на участие в торгах принимаются до 23 сентября. Аукционы назначены на 25 сентября.

Муниципальный долг Твери с начала года не изменился и на 1 июля составил 2 млрд 176,1 млн рублей. Из них долг по банковским кредитам - 1 млрд 876,1 млн рублей, еще 300 млн рублей - по бюджетным кредитам. На начало года весь объем задолженности приходился на банковские кредиты.

По данным администрации Твери, доходы бюджета областного центра в 2019 году составят 8 млрд 90 млн рублей, расходы - 8 млрд 190 млн рублей, дефицит - 100 млн рублей (1,2% от расходов).

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  11.09.19 13:08
Температурный рекорд 47-летней давности побит в Москве
.
  11.09.19 11:43
Сеть Wi-Fi в Москве - одна крупнейших в мире, заявил Собянин
.
  11.09.19 08:56
Фан-зоны Евро 2020 будут созданы не только в Москве и Петербурге
.
  11.09.19 08:53
Столичный суд взыскал с организаторов акции 27 июля более 1,2 млн руб. по иску "Мосгортранса"
.
  10.09.19 17:48
Экс-совладельцам Промсвязьбанка Ананьевым вменяется растрата более 66 млрд рублей и свыше $500 млн
.
  10.09.19 17:15
В Москве открыт памятник словенцам, погибшим в России в годы мировых войн
.
  10.09.19 15:21
Глава Мосгоризбиркома: выборы в Мосгордуму состоялись
.
  10.09.19 11:16
Управделами президента РФ опровергло работу в структуре Смоленкова, названного "американским шпионом"
.
  10.09.19 10:59
Еще три канатные дороги могут появиться в Москве
.
  10.09.19 09:55
Электронный реестр детских прививок впервые создан в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket