Тверь планирует привлечь кредитные линии на 832 млн рублей

11.09.19 14:33

© РИА Новости. Владимир Трефилов

11 сентября. Interfax-Russia.ru - МУП "Центр организации торгов" объявило о проведении аукционов по предоставлению кредитных линий с суммарным лимитом 832,2 млн рублей для финансирования бюджета Твери, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно документации, на торги выставлены пять лотов. Три из них предполагают привлечение невозобновляемых трехлетних кредитных линий с лимитом 150 млн рублей каждая. Начальная (максимальная) цена каждого из этих договоров установлена в размере 37 млн 125 тыс. рублей.

Лимит четвертой невозобновляемой линии с тем же сроком - 182 млн 194,1 тыс. рублей. Начальная цена контракта - 45 млн 93 тыс. рублей.

Тверь также намерена привлечь возобновляемую кредитную линию с лимитом 200 млн рублей. Начальная цена договора составляет 16 млн 512,2 тыс. рублей, срок - 366 дней.

Все кредитные линии привлекаются для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств.

Заявки на участие в торгах принимаются до 23 сентября. Аукционы назначены на 25 сентября.

Муниципальный долг Твери с начала года не изменился и на 1 июля составил 2 млрд 176,1 млн рублей. Из них долг по банковским кредитам - 1 млрд 876,1 млн рублей, еще 300 млн рублей - по бюджетным кредитам. На начало года весь объем задолженности приходился на банковские кредиты.

По данным администрации Твери, доходы бюджета областного центра в 2019 году составят 8 млрд 90 млн рублей, расходы - 8 млрд 190 млн рублей, дефицит - 100 млн рублей (1,2% от расходов).