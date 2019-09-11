Система муниципалитетов в Санкт-Петербурге утратила актуальность, считают в Общественной палате

11.09.19 14:37

© РИА Новости. Константин Чалабов

11 сентября. Interfax-Russia.ru - В Общественной палате Санкт-Петербурга считают необходимым расширять практику создания за пределами региона участков для голосования, а также внедрять цифровое голосование.

"Меньше всего претензий и жалоб было на экстерриториальные участки. Считаем, что эксперимент с ними надо расширять. Нужно как можно более активно распространять эксперимент и с голосованием на цифровых участках. Такое голосование могло бы повысить явку, увеличить аудиторию участников выборов. Будем ставить этот вопрос перед избиркомами, чтобы как можно скорее было представлено электронное голосование", - сказал на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" председатель комиссии по молодежной политике, патриотическому воспитанию и спорту Общественной палаты Петербурга Владимир Шамахов.

Он отметил, что только 5% жалоб, поступивших в ОП, касались губернаторских выборов, остальные были связаны с муниципальными.

"Пока представляется, что есть необходимость разделять выборы губернаторские и муниципальные. Сложно и избирателям, еще труднее организации процесса", - отметил Шамахов, добавив, что палата планирует обсудить этот вопрос.

Председатель комиссии по науке и образованию Общественной палаты Петербурга Станислав Еремеев в свою очередь выразил мнение, что система муниципального самоуправления в Петербурге более не актуальна.

"Муниципальная кампания была сложной. На ее старте мы видели много нарушений. И вопрос у всех на слуху. Мы должны задуматься насколько действующая система местного самоуправления отвечает своим целям и задачам. Вероятно, деление города на такие образования неактуально. Необходимо укрупнение муниципальных образований", - сказал Еремеев.