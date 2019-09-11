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11.09.19 14:47

Водоснабжение северной части Тамбова восстановлено

© РИА Новости. Алексей Никольский
11 сентября. Interfax-Russia.ru - Восстановлено водоснабжение северной части Тамбова, нарушенное во вторник вечером из-за аварии на магистральном водоводе 600 мм, сообщает в среду пресс-служба администрации областного центра.

Ремонтным бригадам "Тамбовских коммунальных систем" необходимо было заменить 8-метровый участок трубы. Работы проводились в течение всей ночи. При этом водоснабжение потребителей полностью не прекращалось, однако для создания необходимого запаса воды на утро (пик разбора) некоторые насосные станции отключались, давление воды снижалось.

Водоснабжение социально значимых объектов, попавших в зону аварии, было обеспечено.

"По состоянию на 12:00 работы по монтажу завершены, начато заполнение системы замененного участка водовода", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в результате аварии было нарушено водоснабжение нескольких микрорайонов города, в которых проживает около 50 тыс. человек. В зону пониженного давления воды попали также две больницы, перинатальный центр, дом ребенка и несколько жилых микрорайонов. В ходе работ была обнаружена продольная трещина и развал части водовода.

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