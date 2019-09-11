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11.09.19 16:02
Рашкин настаивает, что выдавал бюллетени наблюдателей законно
"Я на основании закона выдаю бланк - иди наблюдателем. Да, выдавал и буду выдавать на основании закона. Я вызываю Булаева на дуэль в суд, пусть подаст, я посмеюсь", - сказал Рашкин "Интерфаксу" в среду.
По его словам, странным выглядит заявление Булаева так как, "он в силу своей должности, казалось бы, должен благодарить партии, движения, которые они нашли возможность закрыть участки наблюдателями по закону".
Рашкин утверждает, что "в законе есть специальный раздел, что комиссии должны способствовать этому институту наблюдателей, а Булаев решил закрыть этот институт".
"Мы, отдавая бланки, поступили в соответствии с законом. Мы распространили четыре миллиона газет с призывами ко всем приходить добровольцами в качестве наблюдателей, независимо от разреза глаз, цвета кожи и политических взглядов, представителей любых партий или движений, фондов, предприятий, профсоюзов - и к нам они и пошли", - сказал также секретарь Московского горкома КПРФ.
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