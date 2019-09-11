Ущерб от природных пожаров в этом году на Урале оценивается в 1,3 млрд рублей

11.09.19 17:38

© РИА Новости. Игорь Агеенко

11 сентября. Interfax-Russia.ru - Экономический ущерб от природных пожаров на Урале в текущем году превысил 1,3 млрд рублей, сообщил исполняющий обязанности начальника департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Сергей Куплевацкий.

"Окончательные цифры по ущербу мы посчитаем ближе к концу осени. На сегодня экономический ущерб от лесных пожаров этого года составляет 1,308 млрд рублей", - приводятся слова Куплевацкого в сообщении пресс-службы департамента лесного хозяйства по УрФО.

Также он отметил, что в 2019 году количество пожаров в округе снизилось по сравнению с прошлым годом на 300 - до 1,427 тыс., но площадь сгоревших территорий увеличилась.

Ущерб от природных пожаров за 2018 год оценили в 3,641 млрд рублей. Куплевацкий пояснил, что при расчетах учитывается стоимость сгоревшей древесины, если бы она была продана на рынке. Но при этом в расчет не берутся затраты на обследование территорий, их уборку и восстановление.

Глава лесного департамента подчеркнул, что, кроме экономического, лесные пожары наносят огромный экологический ущерб за счет выделения углекислого газа. Так, в УрФО выбросы углекислого газа от лесных пожаров прошлого года достигли почти 1,3 тыс. тонн и не прекращаются. "То есть и сегодня горельники прошлого года, 2017 и 2016 годов, продолжают выделять углекислый газ", - подчеркнул Куплевацкий.

Он добавил, что зачастую виновников пожаров удается найти и взыскать с них ущерб. Чиновник привел в пример историю, когда 16-летний подросток из Челябинской области в мае прошлого года поджег на свалке диван, а ветром огонь перебросился на лес. В итоге он получил год лишения свободы условно, а его родителям выписан штраф в 10 млн рублей.