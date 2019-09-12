Новый глава Улан-Удэ распорядился перекрыть площадь, где проходила акция против итогов выборов мэра

12.09.19 05:41

© РИА Новости. Максим Блинов

12 сентября. Interfax-Russia.ru - Депутат Народного хурала Бурятии Баир Цыренов в ходе онлайн-трансляции в соцсетях продемонстрировал копию распоряжения избранного мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова об ограничении движения транспорта на площади Советов, где собирались недовольные результатами выборов.

"Комитету городского хозяйства обеспечить установку дорожных блоков по периметру площади Советов. Запретить движение, остановку и стоянку транспортных средств на территории площади Советов", - говорится в тексте документа.

Отмечается, что распоряжение выдается "на основании письма Министерства образования и науки Республики Бурятия от 11 сентября 2019 года о подготовке в проведении праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол в целях обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения".

Документ подписан "и.о. руководителя администрации Улан-Удэ И.Ю.Шутенковым".

Цыренов также сообщил, что в настоящее время он находится в отделе полиции Советского района Улан-Удэ с еще четырнадцатью людьми, доставленными полицией с площади Советов, среди них - сестра члена Совета Федерации Вячеслава Мархаева, который участвовал в прошедших в воскресенье выборах мэра.

В свою очередь пресс-служба республиканского управления МВД подтверждает, что в связи с подготовкой праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол, "на период с 00:00 12 сентября до 24:00 15 сентября включительно введены ограничения движения личного транспорта в районе площади Советов в Улан-Удэ".