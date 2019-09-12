Пограничники у берегов Приморья задержали 16 северокорейских шхун за незаконный промысел кальмара

12.09.19 05:45

© РИА Новости. Виталий Аньков

12 сентября. Interfax-Russia.ru - Береговая охрана Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю за минувшие сутки задержала за незаконный промысел кальмара 16 северокорейских шхун и более 250 рыбаков-иностранцев в исключительной экономической зоне РФ, сообщила пресс-группа управления.

"После разрушительных тайфунов, обрушившихся на Приморье в конце августа - начале сентября, силами береговой охраны Пограничного управления был проконтролирован выход из террвод укрывавшихся от шторма иностранных промысловых судов. У приморского побережья остались лишь 32 шхуны без экипажей, выброшенные на берег", - говорится в сообщении.

За мигрирующим кальмаром к берегам Приморья снова потянулись маломерные шхуны соседнего государства. В настоящее время в исключительной экономической зоне РФ на траверзе поселка Преображение уже находятся более 100 северокорейских шхун.

"Для пресечения незаконного промысла и стабилизации ситуации в этот район дополнительно направлены корабли Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области. Вопреки предпринимаемым мерам иностранные суда продолжают вести незаконный промысел, за что задерживаются и привлекаются к ответственности в соответствии с российским законодательством", - говорится в сообщении.

Обо всех фактах нарушения режима границы и ведения незаконного промысла проинформированы Генеральный консул КНДР во Владивостоке и руководство пограничных органов КНДР.