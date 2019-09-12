Развитие авиации в Магаданской области будет курировать рабочая группа при губернаторе

12.09.19 05:56

© РИА Новости. Руслан Кривобок

12 сентября. Interfax-Russia.ru - Рабочая группа по развитию внутрирегиональных авиаперевозок создана в Магаданской области при губернаторе, сообщает пресс-служба областной думы.

"Задача совещательного органа, который возглавил губернатор Сергей Носов, - развитие регулярных пассажирских воздушных перевозок и выполнение авиационных работ на Колыме, повышение эффективности реализации мер по транспортной доступности региона", - сказано в сообщении.

В состав рабочей группы также вошли председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов, его заместитель Игорь Донцов, представители правительства, руководители аэропортов и авиакомпаний.

По словам Донцова, слова которого приводятся в сообщении, именно укрепление позиций малой авиации будет способствовать социально-экономическому развитию области.

"Очень хорошо, что даже в тяжелые годы нашему региону удалось сохранить основную часть аэропортовой инфраструктуры. Сегодня практически все городские округа связаны с областным центром регулярными пассажирскими авиарейсами. В регионе работает малая авиация. Но мы должны развивать это направление, ведь малая авиация это не просто реальная альтернатива автомобильному транспорту, это устойчивая отрасль экономики, которая давно доказывает свою эффективность в большинстве северных регионов", - сказал зампред думы.

По его словам, одна из задач созданной рабочей группы - создать условия для того, чтобы новые населенные пункты были связаны с областным центром устойчивым авиасообщением, а там, где к перелетам уже привыкли, частота рейсов устраивала население.