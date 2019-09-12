Автомобиль врезался в автобусную остановку на Камчатке, четыре человека госпитализированы

12.09.19 05:58

© РИА Новости. Андрей Стенин

12 сентября. Interfax-Russia.ru - На Камчатке четыре человека пострадали из-за обрушившейся на них автобусной остановки, в которую врезался автомобиль, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Елизовском отделении ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю.

"Все четверо госпитализированы. Одна женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, у остальных переломы", - сказал представитель Госавтоинспекции.

Автомобильная авария произошла в четверг утром по местному времена на 50-м км трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково. По данным ГИБДД, мужчина 1941 года рождения, выезжавший на своем Suzuki Escudo со второстепенной дороги, не пропустил ехавший по главной дороге Nissan X-Trail под управлением женщины 1982 года рождения. По инерции X-Trail отбросило на автобусную остановку, где стояли три человека.

"От удара обрушилась опора павильона - бетонная плита. Она упала на людей и придавила пожилую женщину", - сказал собеседник агентства.

В тот момент мимо проезжал рейсовый автобус, пассажиры которого бросились на выручку пострадавшим. Но когда они извлекали из-под бетонной плиты женщину, то эту же плиту нечаянно уронили на ногу предполагаемому виновнику аварии, присоединившемуся к помощникам.

"В итоге, госпитализированы люди, стоявшие на остановке, и водитель Suzuki Escudo. В реанимацию попала женщина, придавленная плитой", - сказал представитель ГИБДД.