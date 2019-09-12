Москалькова призывает к совместной работе над законопроектом о сохранении озера Байкал

12.09.19 06:01

© РИА Новости. Илья Питалев

12 сентября. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила важность совместной работы над законопроектом о сохранении озера Байкал.

"Одна из важных тем - сохранение озера Байкал. Эта тема будет темой парламентского контроля, парламентских обсуждений практически всей осенней сессии этого года. Сейчас отработан и внесен проект федерального закона о защите Байкала, он регулирует порядок строительства объектов социального назначения на территории, прилегающей к Байкалу, порядок проведения экологических экспертиз",- сказала Москалькова в четверг во Владивостоке, выступая на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека Дальневосточного федерального округа по теме "Защита прав граждан на безопасную окружающую среду".

"Нам очень важно подключиться к работе, связанной с обсуждением законопроекта, внесением в него поправок и проведением общественных слушаний", - добавила она.