Верховный суд РФ отменил решения по аресту экс-губернатора Хорошавина

12.09.19 06:09

© РИА Новости. Илья Питалев

12 сентября. Interfax-Russia.ru - Верховный суд РФ в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, приговоренного к 13 годам колонии за взятки, сообщил в четверг агентству "Интерфакс - Дальний Восток" его адвокат Евгений Балабас.

"Адвокат Ольга Артюхова (также представляет интересы Хорошавина в суде - ИФ) сообщила СМИ, что президиум Верховного суда РФ в среду принял решение об отмене ареста", - сказал он. По его данным, речь идет об отмене всех судебных решений о продлении срока содержания под стражей Хорошавина, начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора. При этом добавил, что на положение экс-губернатора данное решение Верховного суда РФ никак не повлияет, под домашний арест Хорошавина не выпустят.

Балабас также рассказал, что Хорошавин продолжает знакомиться с материалами второго уголовного дела, судебный процесс по которому, по мнению защитника, "начнется не ранее начала декабря этого года".

"В конце прошлой недели Хорошавина из СИЗО Южно-Сахалинска опять этапировали в СИЗО Хабаровска. На этой неделе вновь должны привезти обратно в Южно-Сахалинск в СИЗО. Якобы, его не могут держать более двух месяцев в СИЗО Южно-Сахалинска, а следственные органы не предпринимают никаких попыток, чтобы этот вопрос урегулировать с руководством СИЗО", - пояснил адвокат.

По его словам, суд ограничил экс-губернатору сроки ознакомления с материалами второго уголовного дела до 29 октября. "Учитывая, что моего подзащитного так отвлекают поездками, полагаем, что нам продлят время для ознакомления с материалами дела", - сказал Балабас.