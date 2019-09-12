Количество подтопленных домов в Комсомольске-на-Амуре превысило 450

12.09.19 06:11

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

12 сентября. Interfax-Russia.ru - Количество домов, подтопленных из-за паводка на Амуре и обильных осадков после прошедшего тайфуна "Линлин" в Комсомольске-на-Амуре увеличилось до 454, сообщает в четверг пресс-служба Главного управления МЧС по Хабаровскому краю.

Между тем, уровень реки Амур у Комсомольска впервые за несколько недель перестал расти и, по данным на утро четверга, составляет 829 см, значительно превышая опасную отметку, говорится в сообщении.

В МЧС отмечают, что в связи со стабилизацией гидрологической обстановки в Хабаровске основные силы сосредоточены в Комсомольске-на-Амуре, куда продолжают доставлять дополнительную технику для борьбы с дождевым паводком.

Так, 11 сентября в были доставлены две пожарные насосные станции и две дизельные насосные установки. Городские службы ЖКХ и Водоканала продолжают расчистку ливневых и канализационных стоков от наносного мусора, земли, травы и опавшей листвы.

"Усиленные насосные группировки пожарной техники выставлены на проспекте Интернациональном, на Тёплом ключе, в микрорайоне Силинском. Задействована резервная пожарно-спасательная техника. Оказывается адресная помощь жителям города. Все работы проводятся в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.

В городе развернуты и готовы принять жителей три пункта временного размещения общей вместимостью 240 человек. В настоящий момент в двух из них размещено 42 человека, в том числе 11 детей. Все люди обеспечены предметами первой необходимости, постельным бельём и столовыми приборами. Организовано горячее питание. Охрана общественного порядка обеспечивается сотрудниками МВД России.