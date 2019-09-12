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Кусто предложил помощь в перевозке белух из "китовой тюрьмы" к берегам Охотского моря

Фото Глеба Ильинского
12 сентября. Interfax-Russia.ru - Французский океанограф Жан-Мишель Кусто и его советник Чарльз Винник готовы предоставить опытных специалистов из своей команды, чтобы ускорить перевозку к месту выпуска в Охотском море белух, оставшихся в "китовой тюрьме" в Приморье.

Об этом они сообщили в письме, направленном во Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Текст письма предоставлен в четверг агентству "Интерфакс - Дальний Восток" общественной экологической организацией "Экологическая вахта Сахалина".

"Мы обеспокоены тем, что осталось менее двух месяцев для транспортировки из бухты Средняя оставшихся 75 белух для выпуска в их естественную среду обитания. Поэтому мы снова предлагаем помощь нашей команды - если это необходимо, мы можем предоставить опытный персонал для того, чтобы дополнить имеющееся у вас количество членов команды", - говорится в письме.

Кусто и Винник отмечают, что дополнительный обученный персонал может помочь ускорить процесс выпуска за счет перевозки большего количества животных за время одной транспортировки.

"Мы считаем чрезвычайно важным, чтобы российское правительство подтвердило свое лидерство и осуществило свои намерения по выпуску всех оставшихся 75 белух в течение следующих двух месяцев. Если наша помощь окажется полезной, мы по-прежнему готовы сотрудничать с вами в этой важной операции", - отметили авторы письма.

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