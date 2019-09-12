Красноярским железнодорожницам выплатили почти 2,5 млн руб. за сверхурочную работу после вмешательства прокуратуры

12.09.19 06:38

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

12 сентября. Interfax-Russia.ru - Западно-Сибирский транспортный прокурор на личном приеме граждан в городе Красноярске принял обращение бывшей работницы Эксплуатационного вагонного депо Красноярск-Восточный, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Заявительница сообщила, что администрацией этого предприятия женщины, работающие в сельской местности, привлекаются к труду свыше установленных законом 36 часов в неделю, однако компенсация за сверхурочную работу им не выплачивается.

Установлено, что предусмотренная Трудовым кодексом РФ сокращенная продолжительность рабочего времени для этой категории работников администрацией депо не соблюдалась. Рабочее время, отработанное сверхурочно, работодателем не учитывалось и в повышенном размере не оплачивалось.

"По результатам проверки транспортной прокуратурой начальнику Эксплуатационного вагонного депо Красноярск-Восточный внесено представление, по требованию которого трем бывшим работницам и 75 женщинам, работающим в Эксплуатационном вагонном депо Красноярск-Восточный, произведены выплаты за сверхурочную работу на сумму свыше 2,3 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Наряду с этим, начальник депо привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).