Аэропорт на Крайнем Севере в Иркутской области, который предполагалось закрыть, продолжит работу

12.09.19 06:47

© РИА Новости. Константин Чалабов

12 сентября. Interfax-Russia.ru - Аэропорт в поселке Мама Иркутской области продолжит свою работу в прежнем режиме, сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Сибирь" в аэропорту.

"В результате взаимодействия с правительством Иркутской области служба по тарифам провела корректировку тарифов на обслуживание воздушных судов. По этой причине собранием учредителей ООО "Мамский аэропорт" принято решение о дальнейшей полноценной эксплуатации аэропорта", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас владельцы аэропорта предпринимают усилия по включению воздушной гавани в федеральную программу развития и модернизации транспортной инфраструктуры РФ.

Ранее сообщалось, что в июне Росавиация предупредила власти Иркутской области о прекращении с 1 ноября деятельности ООО "Мамский аэропорт", управляющего аэропортом в Мамско-Чуйском районе региона. Такое решение объяснялось нерентабельностью предприятия, падением объема работ. В 2017 году аэропорт принял 256 самолетов, в 2018 - 140.

В Мамско-Чуйском районе, который относится к районам Крайнего Севера, отсутствуют автомобильное, железнодорожное и водное сообщение, пассажирские перевозки за пределы района осуществляются только воздушным транспортом через аэропорт Мамы.