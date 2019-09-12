|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
12.09.19 06:47
Аэропорт на Крайнем Севере в Иркутской области, который предполагалось закрыть, продолжит работу
"В результате взаимодействия с правительством Иркутской области служба по тарифам провела корректировку тарифов на обслуживание воздушных судов. По этой причине собранием учредителей ООО "Мамский аэропорт" принято решение о дальнейшей полноценной эксплуатации аэропорта", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что сейчас владельцы аэропорта предпринимают усилия по включению воздушной гавани в федеральную программу развития и модернизации транспортной инфраструктуры РФ.
Ранее сообщалось, что в июне Росавиация предупредила власти Иркутской области о прекращении с 1 ноября деятельности ООО "Мамский аэропорт", управляющего аэропортом в Мамско-Чуйском районе региона. Такое решение объяснялось нерентабельностью предприятия, падением объема работ. В 2017 году аэропорт принял 256 самолетов, в 2018 - 140.
В Мамско-Чуйском районе, который относится к районам Крайнего Севера, отсутствуют автомобильное, железнодорожное и водное сообщение, пассажирские перевозки за пределы района осуществляются только воздушным транспортом через аэропорт Мамы.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – "Дело "Седьмой студии" вернули в прокуратуру из-за трудности в постановлении приговора. Хотя в прокуратуре не видят для этого оснований.
.
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket