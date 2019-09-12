Более 3 млрд руб. планируется потратить в 2019 году на обучение российских предпенсионеров

12.09.19 08:29

© РИА Новости. Максим Блинов

12 сентября. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ на заседании в четверг планирует рассмотреть вопрос о финансировании профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

"Общий объем средств из федерального бюджета в целом по Российской Федерации на реализацию мероприятий по обучению лиц предпенсионного возраста в 2019 году составит 3 млрд 163,2 млн рублей", - говорится в материалах к заседанию правительства.

Речь на заседании правительства РФ пойдет о внесении изменений в распределение объемов иных межбюджетных трансфертов на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Как пояснили в пресс-службе правительства, федеральным законом о бюджете на 2019 год предусмотрено распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам субъектов РФ на софинансирование мероприятий по обучению лиц предпенсионного возраста в общем объеме 3 млрд 398,9 млн рублей, в том числе 235,7 млн рублей - бюджету Москвы.

Вместе с тем, по информации правительства Москвы, бюджетные ассигнования на выполнение показателей по указанным мероприятиям утверждены в бюджете Москвы на 2019 год в необходимом объеме (260,1 млн рублей), в связи с чем, заключение соглашения на предоставление иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Москвы не планируется, а также гарантируется достижение целевого показателя Москвы - обучение лиц предпенсионного возраста в количестве 3 тыс. 625 граждан.

С учетом изложенного проектом распоряжения предлагается исключить Москву из распределения в 2019 году иных межбюджетных трансфертов на организацию мероприятий по обучению лиц предпенсионного возраста, утвержденного Федеральным законом о бюджете.

"Объем финансирования указанных мероприятий по другим субъектам Российской Федерации не изменяется", - подчеркивается в материалах к заседанию правительства.