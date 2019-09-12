Сторонники Навального сообщают об обысках в региональных штабах оппозиционера

12.09.19 09:43

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

12 сентября. Interfax-Russia.ru - Глава сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков утверждает, что правоохранительные органы проводят в четверг обыски в 20 штабах.

"Обыски сегодня утром одновременно по более, чем 60 адресам в более чем 20 городах. Пришли домой ко всем координаторам, часто также к их родственникам; к волонтерам штабов - ну и в сами штабы конечно", - написал Волков в своем твиттере.

Он уточнил, что речь идет о штабах в Чебоксарах, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Липецке, Казани, Хабаровске, Иркутске, Кемерове, Пензе, Оренбурге, Кургане, Саратове, Балакове, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Красноярске, Челябинске, Белгороде, Томске, Краснодаре, Тамбове, Ижевске и Тюмени.

По информации Волкова, обыски проводятся по "делу об отмывании в ФБК", их цель - изъятие техники.

Позднее глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что "речь не только о сотрудниках ФБК и штабов Навального, но и активистах Голоса (движение в защиту прав избирателей)". В общей сложности более 100 одновременных обысков по стране", - написал в своем телегам-канале Чиков.

Представитель штаба Навального в Новосибирске сообщил в свою очередь, что правоохранительные органы проводят обыск в штабе бывшего кандидата в мэры Новосибирска, координатора штаба Сергея Бойко. "В настоящее время проходит обыск в штабе, а также в квартире Бойко", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, о проводимых у активистов обысках сообщается на страницах кемеровского, омского и томского штабов Навального в соцсетях. "Полиция пришла с обыском ко всем сотрудникам штаба, а также к их родственникам. Повод обысков все тот же - "дело об отмывании средств", по которому ранее приходили в ФБК и штабы в других городах", - говорится в сообщении омского штаба Навального.

Утверждается, что обыски проводятся на основании 94 постановлений Басманного суда Москвы от 4 сентября 2019 года.

Обыски проходят также в региональном штабе Навального в Иркутске, а также у его сторонников, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" волонтер штаба Сергей Беспалов. "Обыски идут в самом штабе, и дома у членов штаба - как минимум у четырех волонтеров", - сказал Беспалов.

Бывший координатор барнаульского штаба Навального Артем Косарецкий в соцсетях также сообщил об обысках у него дома. "У меня дома обыск по делу финансирования штабов Навального, допрашивают родных", - написал Косарецкий.

Кроме того, сторонники оппозиционера сообщают об обыске в квартире координатора екатеринбургского штаба Навального Юрия Кузьмина. "Предполагаю, что в рамках дела по отмыванию средств... В рамках этого дела, скорее всего, проводятся обыски у ключевых координаторов", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" волонтер местного штаба Виктор Бармин.

Бармин сообщил, что в настоящее время нет связи с Кузьминым.

Также пришли с обысками к координатору и сотруднику штаба Навального в Тюмени. "Домой к координатору штаба Навального в Тюмени Ивану Вострикову и сотруднику штаба Сергею Осколкову пришла полиция с обыском", - сообщается в телеграм-канале местного штаба Навального.

Помимо этого, проводится обыск у координатора челябинского штаба оппозиционера Алексея Навального Юрия Кузьмина, сообщает телеграм-канал штаба в Челябинске. "К нашему координатору Алексею Мезяеву приехали с обыском. Подробности уточняем", - говорится в сообщении.

Сообщается об обысках в региональных штабах Навального в ряде городов Приволжского федерального округа. Так, как сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" координатор пермского штаба Сергей Ухов, утром в четверг представители силовых структур пришли к помещению штаба для проведения обысков. Кроме того, по словам Ухова, они пытаются попасть в его квартиру и квартиру его соратника Юрия Боброва.

О следственных действиях также заявляют и сторонники оппозиционера в Нижнем Новгороде. "У сотрудников проходят дома обыски. Изымают технику. А также изымают документы", - сообщает местный штаб Навального в своем микроблоге в Твиттере.

Кроме того, полиция проводит обыски дома у саратовского координатора движения "Голос" - журналиста Александра Никишина. Пришли также к волонтеру штаба Ольге Кузнецовой. Об этом саратовский штаба написал на своей странице в соцсети.

Сотрудники следственного комитета в четверг проводят обыски и у координатора штаба Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой и у активиста штаба Олега Емельянова, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" сотрудник штаба Данил Нургалеев.

"Обыски начались примерно в 6:30. Они проходят у них дома и, скорее всего, связаны с делом ФБК об отмывании денежных средств", - сказал Нургалеев.

По его словам, следователи также пришли с обыском к руководителю движения "Голос" в Татарстане Михаилу Тихонову. "С ними сейчас связи нет, к ним едут адвокаты", - отметил он.

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками и к координатору штаба Навального в Кургане. "Сегодня утром к нашему координатору Алексею Шварцe пришли с обысками", - сообщается на странице "Вконтакте" штаба Навального в Кургане.

Утверждается также, что адвоката и журналистов к Шварцу не пускают.

В пресс-службе областного УМВД от комментариев отказались. "Нам ничего об этом не известно", - сказал агентству "Интерфакс-Урал" сотрудник ведомства.

Обыски у координатора штаба Навального Дианы Рудаковой и других членов штаба прошли в четверг в Тамбове, сообщил "Интерфаксу" активист "Открытой России", сотрудничающий со штабом, Андрей Поляков. "Мне известно, что обыски прошли у Рудаковой и Анны Нефедовой, у них отобрали телефоны. Сейчас они, видимо, уже в полиции. Не отвечает также Игорь Сливин. Обыски начались в 6.30 утра", - сказал Поляков.

Обыски проходят и у руководителя штаба Навального в Ярославле Елены Лекиашвили, сообщает местный штаб у себя в твиттере. "С 6 утра обыск дома у координатора штаба Елены Лекиашвили", - говорится в сообщении.

3 августа СКР открыл уголовное дело, касающееся финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники организации легализовали около 1 млрд рублей, полученных от других лиц преступным путём. Эти деньги использовались для осуществления деятельности ФБК.

Некоммерческий "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) был зарегистрирован Алексеем Навальным в сентябре 2011 года. Организация занимается антикоррупционными расследованиями. По сообщению фонда, он финансируется за счет пожертвований.

"Интерфакс" пока не располагает информацией от правоохранительных органов по поводу проходящих обысков.