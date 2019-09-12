Традиционный крестный ход в память об Александре Невском пройдет по Невскому проспекту

12.09.19 08:40

© РИА Новости. Александр Гальперин

12 сентября. Interfax-Russia.ru - В Петербурге в четверг в седьмой раз состоится общегородской крестный ход в честь перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, сообщает пресс-служба Петербургской епархии

Крестный ход начнется в 11.00 от Казанского собора и будет двигаться по Невскому проспекту. В нем принимают участие все приходы, верующие, учащиеся духовных школ и вузов, будет делегация из Сербии. Всем участникам раздадут иконки с изображением святого князя Александра Невского.

У площади Александра Невского шествие встретится с малым крестным ходом. Будут вынесены мощи Александра Невского. Возглавит большой крестный ход - митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, малый - настоятель Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий. Богослужение в Казанском соборе начнется в 9 утра.

В полдень состоятся праздничные мероприятия на площади Александра Невского. Будет отслужен молебен, пройдут возложение цветов к памятнику князя, приветствия и поздравления официальных лиц, чествование ветеранов Великой Отечественной войны - кавалеров ордена Александра Невского. Горожане также смогут увидеть парад роты почетного караула и курсантов военных училищ Петербурга.

В 13.00 начнется праздничный концерт в Александро-Невской лавре.

Невский проспект с 10.30 до 13.30 будет перекрываться для движения. По мере продвижения колонны ограничения будут сниматься. Часть главной магистрали города, прилегающая к площади Александра Невского, будет закрыта до вечера.

12 сентября 1724 года основатель северной столицы император Петр I собственноручно перенёс в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, покоившиеся до этого во Владимире.

В 1743 году императрицей Елизаветой Петровной был учрежден общегородской праздничный крестный ход в день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Традиция крестного хода по Невскому проспекту 12 сентября, прерванная в годы советской власти, была возобновлена во время главных торжеств 300-летнего юбилея Александро-Невской лавры в 2013 году.