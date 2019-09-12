Больше десятка человек госпитализированы с отравлением шаурмой в Уфе

12.09.19 08:43

© РИА Новости. Руслан Кривобок

12 сентября. Interfax-Russia.ru - Полтора десятка уфимцев обратились за медицинской помощью с пищевым отравлением, 14 из них госпитализированы.

"Всего госпитализировано 14 человек, в том числе пятеро детей. Состояние четверых детей и одного взрослого оценивается как тяжелое", - сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Минздрава Башкирии в четверг.

Девять человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Среди заболевших беременная женщина.

По данным информированного источника, госпитализированы посетители бистро, которое готовит шаурму.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора начали эпидрасследование на предприятии общественного питания.

"Планируется взять пробы готовой продукции и сырья, обследовать работников на вирусы", сообщили в ведомстве.