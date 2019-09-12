СКР взялся за расследование дела школьника в Томске, ударившего по машине, которая задавила его щенка

12.09.19 08:56

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

12 сентября. Interfax-Russia.ru - Руководство следственного управления СКР по Томской области в связи с резонансом инициировало передачу из суда на новое расследование уголовного дела подростка, который повредил автомобиль, задавивший его собаку, сообщает пресс-служба ведомства.

"С учетом повышенного общественного резонанса инициирован вопрос о возвращении уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, ударившего по машине, наехавшей на его собаку, из суда для дополнительного расследования и его передачи в следственные органы СКР", - говорится в пресс-релизе.

Ранее полиция расследовала уголовное дело в отношении подростка по ч.1 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба), которое направила в мировой суд.

Так, 5 июня 16-летний подросток, находясь у гаражного комплекса, нанес несколько ударов по кузову автомобиля "Nissan", наехавшего на его собаку. Ущерб владельцу машины оценили в 14 тыс. рублей.

Теперь следователи намерены, в частности, проверить значительность причиненного подростком ущерба.

По данным местных СМИ, машина задавила щенка овчарки, после этого ее хозяин ударил кулаками по капоту автомобиля "Nissan Terrano".