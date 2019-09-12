Более 40 млн электронных заказных писем отправили клиенты Почты России в 2019 году

12.09.19 09:48

© РИА Новости. Евгений Биятов

12 сентября. Interfax-Russia.ru – Клиенты Почты России стали чаще отправлять электронные заказные письма (ЭЗП), за 8 месяцев 2019 года было отправлено 45 млн экземпляров, сообщает пресс-служба компании.

"Суммарный объем отправлений писем через сервис ЭЗП с января по август 2019 года превысил объем отправлений за такой же период 2018 года на 50%, составив 45 млн писем (30 млн писем в 2018 году соответственно)", – говорится в сообщении.

Кроме того, с начала 2019 года количество подключившихся к сервису получателей выросло практически на 40% – с 1,9 млн до 2,6 млн пользователей. Среди них более 2,5 тыс. – организации.

Ранее основными пользователями сервиса были ГИБДД, ФССП, ПФР, мировые суды и крупные юридические лица. Также услугой интересовались компании коммерческого сектора. Начиная с июля 2019 года сервисом может воспользоваться любой человек.

Почта России развивает услугу электронных писем с 2015 года. Сейчас к системе подключены 30 субъектов РФ, до конца года к сервису планируется подключить более половины всех регионов страны.

Электронные заказные письма отправляют по защищенным каналам через сайт сервиса zakaznoe.pochta.ru или портал Госуслуг.

ФГУП "Почта России" – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и около 335 тыс. почтовых работников.

Ежегодно принимает более 2,5 млрд писем, обрабатывает порядка 433 млн посылок. Ежегодный объем транзакций через "Почту России" составляет 3,5 трлн рублей (пенсии, платежи и переводы).

Выручка компании от операционной деятельности в 2018 году выросла на 12,2 млрд рублей и составила 190,43 млрд рублей (по сравнению со 178,1 млрд рублей в 2017 году). Фактическая чистая прибыль Почты России в 3,5 раза превысила показатели 2017 года и составила 2,7 млрд рублей.