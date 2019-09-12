Шквалистый ветер не стихает в Крыму

12.09.19 09:53

© РИА Новости. Макс Ветров

12 сентября. Interfax-Russia.ru - Распространенное ранее в Крыму из-за сильного ветра экстренное предупреждение продлили на два дня - порывы ветра не стихают, его скорость достигает 22-х метров в секунду.

"Днем 12 сентября, в течение суток 13 сентября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с", - сообщает в четверг пресс-служба регионального управления МЧС России.

Ведомство просит жителей полуострова держаться на улице подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, ЛЭП и не оставлять автомобили под крупными деревьями.

Как сообщалось, ранее крымские спасатели распространили штормовое предупреждение на 8-9 сентября из-за шквального ветра, затем продлили его до 12 сентября. МЧС призывает не купаться в штормящем Черном море, однако отдыхающие продолжают заплывы. Не все туристы справляются со стихией, есть погибшие.