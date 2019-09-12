Аэропорт Кольцово сможет принимать Boeing-787 Dreamliner и Airbus A350

12.09.19 10:15

© РИА Новости. Павел Лисицын

12 сентября. Interfax-Russia.ru - Международный аэропорт "Кольцово" (Екатеринбург, входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова") первый среди региональных аэропортов России получил разрешение Росавиации на эксплуатацию воздушных судов Boeing-787 Dreamliner и Airbus A350, а также их модификаций, сообщает пресс-служба аэропорта.

"Соответствующая запись была внесена в свидетельство о государственной регистрации аэродрома", - говорится в сообщении.

Оба типа воздушных судов являются широкофюзеляжными дальнемагистральными авиалайнерами. Boeing-787 Dreamliner вмещает от 240 до 330 пассажиров и способен летать на расстояние до 14 тыс. км. A350 вмещает до 336 пассажиров и может совершать беспосадочные полеты протяженностью более 18 тыс. км.

Аэропорт "Кольцово" может принять практически все типы пассажирских воздушных судов, среди которых различные модификации самолетов Boeing, Airbus, Embraer, ATR и других.

Международный аэропорт "Кольцово" сотрудничает с порядка 60 зарубежными и российскими авиакомпаниями, которые выполняют полеты более чем по 120 направлениям.