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12.09.19 10:15
Аэропорт Кольцово сможет принимать Boeing-787 Dreamliner и Airbus A350
"Соответствующая запись была внесена в свидетельство о государственной регистрации аэродрома", - говорится в сообщении.
Оба типа воздушных судов являются широкофюзеляжными дальнемагистральными авиалайнерами. Boeing-787 Dreamliner вмещает от 240 до 330 пассажиров и способен летать на расстояние до 14 тыс. км. A350 вмещает до 336 пассажиров и может совершать беспосадочные полеты протяженностью более 18 тыс. км.
Аэропорт "Кольцово" может принять практически все типы пассажирских воздушных судов, среди которых различные модификации самолетов Boeing, Airbus, Embraer, ATR и других.
Международный аэропорт "Кольцово" сотрудничает с порядка 60 зарубежными и российскими авиакомпаниями, которые выполняют полеты более чем по 120 направлениям.
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