Победителем на выборах главы Ставрополья официально признан Владимиров

12.09.19 10:19

© РИА Новости. Михаил Климентьев

12 сентября. Interfax-Russia.ru - Избирком Ставрополья на заседании в четверг официально утвердил результаты голосования на выборах главы края, победителем признан Владимир Владимиров, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

"Выборы губернатора края признаны состоявшимися и действительными. Считать избранным на пост губернатора края Владимира Владимирова, за него голоса отдали 79,64% голосов", - сказал глава крайизбиркома Евгений Демьянов.

Он отметил, что нарушений, которые могли бы повлиять на исход выборов, не зафиксировано.

8 сентября выбирали губернатора Ставропольского края. Средняя явка составила 66,89% против 47,88% на предыдущих аналогичных выборах в 2014 году.

По итогам обработки 100% протоколов действующий губернатор Владимир Владимиров получил 79,64% голосов. Виктор Соболев (КПРФ) набрал 9,29%, Геннадий Ефимов (ЛДПР) - 3,97%, Николай Кряжев (КПСС) - 2,83%, Александр Кузьмин ("Справедливая Россия") - 2,57%.