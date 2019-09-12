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Кассационные и апелляционные суды в России начнут работу с 1 октября

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
12 сентября. Interfax-Russia.ru - Новые апелляционные и кассационные суды начнут свою работу в стране с октября этого года, сообщил в четверг председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

"Днем начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного военного суда и Центрального окружного военного суда считать 1 октября 2019 года", - сказал он в ходе заседания пленума Верховного суда.

По его словам, с начала октября в стране будут функционировать девять кассационных, пять апелляционных, а также кассационный и апелляционный военные суды.

Со дня начала работы кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции вступят в силу законодательные изменения, одно из которых введение в судах общей юрисдикции принципа "сплошной кассации". Данный принцип работы предусматривает коллегиальное рассмотрение жалоб в судебном заседании без какого-либо предварительного отбора.

"Сплошная кассация" позволит более эффективно исправлять судебные ошибки и повысить правовую защиту граждан и бизнеса", - отметил Лебедев.

В Верховном суде также уверены, что введение новых судов будет способствовать укреплению независимости судей и повышению эффективности правосудия.

Кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции образованы по экстерриториальному принципу, в соответствии с которым границы судебных округов не совпадают с административно-территориальным делением государства. В территориальную юрисдикцию каждого кассационного суда общей юрисдикции входят от 7 до 13 субъектов РФ, а в юрисдикцию апелляционного суда общей юрисдикции - от 14 до 21 субъекта РФ.

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