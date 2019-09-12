Росприроднадзор взыскал с Крымского содового завода лишь 13 млн руб. по иску на 1,2 млрд руб

12.09.19 10:53

© РИА Новости. Владимир Трефилов

12 сентября. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Крыма частично удовлетворил иск регионального управления Росприроднадзора к ПАО "Крымский содовый завод" (Красноперекопск), принял решение взыскать с предприятия 13,12 млн рублей - почти в 92 раза меньше, чем изначально просило ведомство.

"Взыскать с ПАО "Крымский содовый завод" в пользу межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по республике Крым и Севастополю компенсацию причиненного вреда в размере 13 млн 119 тыс. 477,07 рублей. (. . .) В остальной части исковых требований отказать", - говорится в принятой на этой неделе результативной части решения суда, в четверг оно размещено в картотеке арбитражных дел.

У истца и ответчика есть месяц на подачу апелляции на решение Арбитражного суда Крыма.

Как сообщалось, межрегиональное управление Росприроднадзора летом 2018 года направило иск в суд о взыскании с химзавода материального ущерба в размере порядка 1,205 млрд рублей, "причиненного недрам, находящимся в собственности РФ, в связи с утратой запасов полезных ископаемых, вызванных самовольным пользованием недрами". "Крымский содовый завод" не комментировал иск.

Суд в марте текущего года приостановил производство по делу для проведения дополнительной экспертизы и возобновил его в августе.

Химзавод введен в эксплуатацию в 1973 году, является единственным на юго-западе России производителем кальцинированной технической соды (применяется в металлургической, химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, электронной промышленности, при производстве стекла, товаров бытового назначения). Завод выпускает также пищевую соду, пищевую соль, песок, щебень, антрацит, известь, бытовую химию. Проектная мощность предприятия составляет 698 тыс. тонн продукции в год.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", основным акционером химзавода является кипрская Dwara Trading Limited (77,4%).