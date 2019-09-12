Норма о налоговом вычете для граждан в размере до 6% от зарплаты останется в "гарантированном пенсионном продукте"

12.09.19 10:56

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

12 сентября. Interfax-Russia.ru - В законопроекте про "гарантированный пенсионный продукт", который Минфин РФ предлагает взамен индивидуального пенсионного капитала (ИПК), сохранится норма о налоговом вычете в пределах 6%, на которые может быть уменьшена налогооблагаемая база по НДФЛ от суммы, которую гражданин потратил на добровольную накопительную пенсию, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума.

Как ранее сообщалось, Минфин разработал новый законопроект взамен ранее существовавшему законопроекту об ИПК. Пока подробностей о новой системе добровольных пенсионных накоплений нет. Известно лишь, что она будет строиться на ране представленной концепции ИПК, и среди основных ее элементов - добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование их сохранности со стороны государства, а также налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан. Также в рамках новой системы у граждан будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования накопления.

"Здесь гибкий будет абсолютно механизм в этом смысле. Будет право человека на любом этапе менять вверх-вниз и размер платежа и взносов, будет ограничиваться только предельный размер налоговых вычетов - это 6%, как и при ИПК", - поделился новой подробностью законопроекта замминистра. Средства будут в собственности гражданина и могут быть наследованы.

Он пояснил, что пока рассматривается две возможности, когда гражданин сможет забрать свои накопления: это выход на пенсию или необходимость оплатить лечение.

"Если человек окажется в тяжелой жизненной ситуации, мы, в первую очередь, говорим о медицинских каких-то проблемах, то у него будет право деньги забрать и не платить при этом подоходный налог. Это мы еще не формулировали, но смысл такой", - пояснил он.

"Здесь надо поработать, потому что мы все понимаем прекрасно: у нас могут написать все что угодно, любые справки, поэтому вопрос объективного контроля должен быть, с одной стороны, с другой стороны - чтобы больных людей, которые заняты лечением, не гонять лишний раз по инстанциям. Пока как тезис заявляется, как принцип. У человека может быть не только такая ситуация, это может быть персональное банкротство, еще другие вещи", - добавил Моисеев.

Он также сообщил, что финальный текст законопроекта еще формируется, сейчас ведутся консультации с пенсионными фондами.

Моисеев добавил, что предложения об изменении концепции переходов граждан между НПФами и Пенсионным фондом России (ПФР) будут вноситься отдельным законопроектом. Но в законе о "гарантированном пенсионном продукте" будут переходные положения по "молчунам".

"Мы, если даем право перехода из обязательного пенсионного страхования в этот новый продукт, мы должны быть уверены, что активы под управлением будут стабилизированы, чтобы не было набегов на активы фонда. Не было ситуации, когда фонд теряет 20% в течение одного сезона ", - пояснил Моисеев.

"И мы не хотим, и сам ПФР не хочет быть страхователем по негосударственному пенсионному обеспечению. И в этом смысле я считаю, что то, что ВЭБ купил часть НПФ "Благосостояние" - это первый шаг, чтобы был некий комплекс государственного пенсионного фонда для тех, кто не доверяет НПФ. Функция ПФР - другая, это для него неестественная функция. Мне нравится эта идея, но это решение ВЭБа", - сказал он.

Как сообщалось, в 2016 году, после очередной "заморозки" пенсионных накоплений граждан в системе обязательного пенсионного страхования, которая впервые была введена в 2014 году, Минфин и ЦБ РФ начали разработку ИПК. С того времени шла работа над законопроектом о новой системе, но из-за разногласий регулятора и министерств, а также из-за большого резонанса по вопросу пенсионного возраста, он так и не дошел до общественного обсуждения.

Озвученная в публичном поле концепция ИПК предполагала, что формировать новые пенсионные накопления будет сам гражданин. В первый год включения в систему взносы взиматься не будут, затем тариф будет установлен на уровне 1% от зарплаты, через год - 2%, и так до 6%. Также планировалось, что взносы в ИПК будут освобождаться от НДФЛ.

Позже представители Минфина и ЦБ РФ отмечали, что не видят сейчас готовности внедрять систему ИПК, а считают нужным сосредоточиться на совершенствовании нынешней системы негосударственного пенсионного обеспечения.

"Гарантированный пенсионный продукт" - это рабочее название, это будет новый продукт в негосударственном пенсионном обеспечении, который будет гарантирован. Мы давно говорили, что надо гарантировать не только обязательное пенсионное страхование, но и резервы тоже. При этом мы не готовы гарантировать резервы, где есть актуарный дефицит фонда, есть дефицит со стороны работодателя, есть котловой метод, когда по сути выплаты происходят на этапе накопления, это мы гарантировать ни в коем случае не можем", - отметил ранее Моисеев в интервью телеканалу "Россия 24".