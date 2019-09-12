Мурманским рыбакам-любителям разрешат сдавать улов на переработку

12.09.19 11:10

© РИА Новости. Виталий Аньков

12 сентября. Interfax-Russia.ru - Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев поддержал предложение врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса разрешить рыбакам-любителям сдавать рыбу на перерабатывающие предприятия или на реализацию.

Как сообщает пресс-служба правительства Заполярья в четверг, в настоящее время рыбаки Мурманской области лишены возможности зарабатывать и обеспечивать себя и свои семьи.

"По мнению Гордеева, возможность жителям прибрежных территорий сдавать определенный объем выловленной рыбы на переработку позволит увеличить самозанятость и экономическую независимость населения, а также обеспечит прилавки свежей рыбой", - говорится в сообщении.

Кроме того, Чибис поднял важный для рыбаков региона вопрос распределения долей квот на рыбу. В апреле глава области обратился в правительство России с просьбой не вводить аукционы на квоты на вылов рыбы.

"Аргументы главы Мурманской области о последствиях такого решения для рыбной отрасли региона были услышаны. Алексей Гордеев сообщил, что вопрос изменения закрепления квот в ближайшие три года рассматриваться не будет. Сейчас сохраняется исторический принцип распределения квот", - отмечает пресс-служба.