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12.09.19 11:29

Советник главы Ингушетии Суриков возглавил правительство региона

© РИА Новости. Владимир Федоренко
12 сентября. Interfax-Russia.ru - Новым председателем правительства Ингушетии назначен помощник-советник главы республики Константин Суриков.

В четверг на заседании регионального парламента за его назначение депутаты проголосовали единогласно, руководитель региона Махмуд-Али Калиматов подписал указ о его назначении, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

Кандидатура Сурикова на этот пост 12 сентября была внесена на рассмотрение парламента республики избранным депутатами в ходе тайного голосования 8 сентября главой Ингушетии Калиматовым.

Сурикову Константину Юрьевичу 48 лет, он женат, имеет двоих детей. Суриков окончил Томский госуниверситет им. Куйбышева, Академию народного хозяйства при президенте РФ, Самарский государственный экономический университет. Он является кандидат экономических наук. В 2018 - 2019 годах работал советником председателя правления ООО КБ "Союзный", советником председателя правления ООО КБ " Столичный кредит", управляющим отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России, в 2014 году начальником главного управления Банка России по Самарской области. С недавних пор занимает должность помощника- советника главы Ингушетии.

8 сентября депутаты Народного парламента Ингушетии практически единогласно избрали главой республики бывшего прокурора региона Махмуд-Али Калиматова. За него отдали свои голоса 27 депутатов из 31 парламентария.

В тот же день новый руководитель региона отправил в отставку региональное правительство и своим указом назначил бывшего председателя райсовета Сунженского района Мухарбека Барахоева сенатором от исполнительной власти. На этом посту он сменил 64-летнего Мусу Чилиева.

С начала июля этого года свои посты покинули порядка 20 чиновников различного ранга, в том числе два вице-премьера, три министра и восемь советников бывшего главы республики Юнус-Бека Евкурова, который в настоящее время занимает должность замминистра обороны РФ.

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