Застройщик долгостроя "Борисоглебское" подтвердил сроки ввода шести корпусов

12.09.19 11:32

© РИА Новости. Владимир Астапкович

12 сентября. Interfax-Russia.ru - Застройщик ЖК "Борисоглебское" заверил дольщиков в достройке корпусов согласно "дорожной карте", сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста по итогам совещания по проекту.

"Завершить строительство не введенных корпусов ЖК "Борисоглебское" (17, 22, 23, 30, 34, 35) застройщик намерен в указанные в "дорожной карте" сроки", - сообщили в комитете.

"До 1 декабря мы намерены полностью завершить работы по этим корпусам и подготовить их к вводу в эксплуатацию", - добавил руководитель проекта (ООО "Апрелевка С2").

В домах 2-го этапа (30, 34) было проведено обследование фундамента. Теперь застройщик планирует заключить контракт с подрядной организацией для осуществления строительных работ. Представитель ООО "Апрелевка С2" также подтвердил указанные ранее сроки по вводу в эксплуатацию недостроенных корпусов: II квартал 2020 года.

В ходе встречи отдельно были рассмотрены вопросы по корпусам, на которые уже получено разрешение на ввод ("Сиреневый квартал", уч. 101, корп. 24, 25, 31-33).

"В связи с устранением некоторых замечаний дольщиков по указанным домам, приглашать граждан на осмотр квартир с последующей передачей ключей мы планируем начать с середины октября. До этого момента все недоделки будут исправлены", - пояснил руководитель проекта.

Также представитель ООО "Апрелевка С2" сообщил, что в 2020 году компания планирует построить и ввести детский сад, рассчитанный на 250 детей.

Жилой комплекс "Борисоглебское" возводится на территории деревни Зверево (пос. Новофёдоровское). Проектом предусмотрено создание нескольких кварталов малоэтажных домов, в том числе "Кленового" (уч. 100) и "Сиреневого" (уч. 101). Дома на участке 100 построены, квартиры передаются собственникам.

В связи с неоднократным срывом сроков ввода жилья (корпуса на участке 101 предполагалось ввести в эксплуатацию еще в 2016 году) застройщик привлекался к административной ответственности, а сам ЖК был включен в реестр проблемных объектов. В данный момент завершение строительства объекта ведется за счет средств привлеченного инвестора.