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12.09.19 11:47
Около 110 млн руб. будет ежегодно выделяться на обучение предпенсионеров в Башкирии
"Ежегодные затраты на обучение людей предпенсионного возраста составят в регионе 108,8 млн рублей. Из них 103,4 млн рублей - средства федерального бюджета, 5,4 млн рублей - республиканского", - говорится в сообщении.
В перечень приоритетных включены 100 специальности, в числе которых кондитер, пекарь, кондуктор, диспетчер, кассир, ландшафтный дизайнер, машинист, овощевод, токарь, электрогазосварщик и другие.
Для предприятий региона предусмотрены субсидии за переобучение каждого предпенсионера в сумме 68,5 тыс. рублей.
Отмечается, что продолжительность курса подготовки в среднем составляет три месяца. До 2024 года дополнительные профессии смогут получить около 9 тыс. предпенсионеров.
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