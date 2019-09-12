Аэропорт Перми ограничит в сентябре обслуживание рейсов из-за реконструкции аэродрома

12.09.19 11:51

© РИА Новости. Алексей Филиппов

12 сентября. Interfax-Russia.ru - АО "Международный аэропорт "Пермь" (Большое Савино) на несколько дней в сентябре вводит ограничения работы аэродрома для приема и обслуживания воздушных судов, сообщает пресс-служба авиаузла.

В частности, ограничение работы аэродрома вводится 17 сентября, 22-24 сентября - с 8:00 до 19:00 по местному времени (с 6:00 до 17:00 мск), а также 19 и 20 сентября с 9:15 до 19:00 (с 7:15 до 17:00 мск).

Пресс-служба отмечает, что эти ограничения не приведут к отмене всех рейсов, время их выполнения будет перенесено. Терминал аэропорта будет работать в прежнем круглосуточном режиме.

"Авиакомпании должны уведомить пассажиров об изменении времени вылета. Рейсы, которые не входят в указанные временные промежутки, будут выполняться по расписанию", - говорится в сообщении.

Корректировка режима обслуживания рейсов обусловлена реконструкцией аэродромного комплекса, рулежной дорожки и взлетно-посадочной полосы (ВПП). Вторую очередь реконструкции инженерных сооружений в "Большом Савино" подрядчик намерен завершить в ноябре этого года.

Как сообщалось, в апреле 2018 года АО "Стройтрансгаз" победило в конкурсе на реконструкцию аэродрома пермского аэропорта "Большое Савино" за 506,657 млн рублей. Финансирование работ осуществляется полностью за счет федерального бюджета. Заказчиком работ выступает подконтрольное Росавиации ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)". Подрядчик должен построить перроны аэровокзального комплекса, освещение к ним, установить светосигнальное оборудование, рулевые пути, кабельные канализацию и переходы, а также возвести ряд иных инженерных конструкций. Срок проведения работ - с 23 апреля 2018 года по 30 ноября 2019 года.

Расходы по реконструкции инженерных сооружений аэропортового комплекса АО "Международный аэропорт "Пермь" ("Большое Савино"), заложенные в проекте федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в 2019 году предполагаются на уровне 463,3 млн рублей. Средства будут направлены через Фонд развития.

В июле 2019 года глава Росавиации Александр Нерадько поручил до конца текущего года завершить реконструкцию инженерных сооружений авиаузла, которая проходит с отставанием от графика на 1,5 месяца. Отставание, по данным "Стройтрансгаза", связано с изменением проектного решения, а также с плохими погодными условиями, которые потребовали высушивания почвы для заливки бетона.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Новая Колхида" (структура холдинга "Новапорт" Романа Троценко) владеет 50% уставного капитала АО "Международный аэропорт "Пермь", еще по 25% принадлежит АО "Корпорация развития Пермского края" и краевому министерству по управлению имуществом и земельными отношениями.