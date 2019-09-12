|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
12.09.19 11:57
Представители спецслужб стран ШОС в Петербурге обсуждают борьбу с терроризмом
Заседание открыл первый заместитель директора ФСБ России Сергей Смирнов.
"Обстановка в мире сохраняет серьезную напряжённость. Основная угроза для наших стран исходит от международных террористических организаций. Об этом свидетельствуют беспрецедентные теракты, в частности, в Шри-Ланке, стране-партнере по диалогу ШОС, в апреле этого года. Мы видим, как терорганизации перераспределяют имеющиеся в их распоряжении силы и средства, покидают пределы Ближнего Востока и перемещаются в направлении Афганистана, где получают возможность проникать на территорию наших стран", - отметил он.
По его словам, в ходе заседания обсудят социальную реабилитацию лиц, возвращённых из зон террористической деятельности и непричастных к преступлениям, противодействие использованию беспилотников в террористических целях, а также ведение контрпропаганды, направленной на дискредитацию экстремизма.
В заседании принимают участие представители компетентных органов России, Индии, Казахстана, КНР, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и исполнительного комитета РАТС ШОС.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – "Дело "Седьмой студии" вернули в прокуратуру из-за трудности в постановлении приговора. Хотя в прокуратуре не видят для этого оснований.
.
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket