Представители спецслужб стран ШОС в Петербурге обсуждают борьбу с терроризмом

12.09.19 11:57

© РИА Новости. Григорий Сысоев

12 сентября. Interfax-Russia.ru - Очередное, 35-е заседание Совета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС проходит в Санкт-Петербурге в четверг.

Заседание открыл первый заместитель директора ФСБ России Сергей Смирнов.

"Обстановка в мире сохраняет серьезную напряжённость. Основная угроза для наших стран исходит от международных террористических организаций. Об этом свидетельствуют беспрецедентные теракты, в частности, в Шри-Ланке, стране-партнере по диалогу ШОС, в апреле этого года. Мы видим, как терорганизации перераспределяют имеющиеся в их распоряжении силы и средства, покидают пределы Ближнего Востока и перемещаются в направлении Афганистана, где получают возможность проникать на территорию наших стран", - отметил он.

По его словам, в ходе заседания обсудят социальную реабилитацию лиц, возвращённых из зон террористической деятельности и непричастных к преступлениям, противодействие использованию беспилотников в террористических целях, а также ведение контрпропаганды, направленной на дискредитацию экстремизма.

В заседании принимают участие представители компетентных органов России, Индии, Казахстана, КНР, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и исполнительного комитета РАТС ШОС.