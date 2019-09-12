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12.09.19 12:16
Транспортные компании требуют от оппозиционеров Соболь и Албурова около 4 млн рублей компенсации
"В суде зарегистрированы пять исковых заявлений о компенсации ущерба, причиненного несанкционированной акцией, по трем из них предварительные слушания назначены на 13 сентября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Кристина Швадченко.
По ее словам, государственное унитарное предприятие "Московский метрополитен" настаивает на взыскании с оппозиционеров 272 тысячи рублей, "Мосгортранс" - 657 тысяч рублей, а государственное бюджетное учреждение "Автомобильные дороги" настаивают на компенсации в размере 3 млн 22 тысячи рублей.
Пресс-секретарь суда уточнила, что речь идет о несогласованной акции 3 августа.
Швадченко проинформировала, что в суд поступили также иски к Албурову и Соболь от индивидуальных предпринимателей Виталия Толкалова и Ярослава Христова. "Исковое заявление Христова возвращено истцу, иск Толканова оставлен без движения для устранения нарушений", - сообщила пресс-секретарь.
Комментариями сторон по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.
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