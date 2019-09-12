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12.09.19 12:16

Транспортные компании требуют от оппозиционеров Соболь и Албурова около 4 млн рублей компенсации

© РИА Новости. Алексей Куденко
12 сентября. Interfax-Russia.ru - Симоновский суд Москвы зарегистрировал пять исков к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову.

"В суде зарегистрированы пять исковых заявлений о компенсации ущерба, причиненного несанкционированной акцией, по трем из них предварительные слушания назначены на 13 сентября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Кристина Швадченко.

По ее словам, государственное унитарное предприятие "Московский метрополитен" настаивает на взыскании с оппозиционеров 272 тысячи рублей, "Мосгортранс" - 657 тысяч рублей, а государственное бюджетное учреждение "Автомобильные дороги" настаивают на компенсации в размере 3 млн 22 тысячи рублей.

Пресс-секретарь суда уточнила, что речь идет о несогласованной акции 3 августа.

Швадченко проинформировала, что в суд поступили также иски к Албурову и Соболь от индивидуальных предпринимателей Виталия Толкалова и Ярослава Христова. "Исковое заявление Христова возвращено истцу, иск Толканова оставлен без движения для устранения нарушений", - сообщила пресс-секретарь.

Комментариями сторон по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.

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