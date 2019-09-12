Результаты выборов отменят на 10 участках в шести регионах РФ - ЦИК

12.09.19 12:30

© РИА Новости. Евгений Биятов

12 сентября. Interfax-Russia.ru - Итоги голосования на выборах 8 сентября отменены на 10 избирательных участках в шести регионах, сообщил член Центризбиркома РФ Александр Клюкин.

"Полностью отменены итоги голосования на 10 избирательных участках в шести субъектах", - сказал Клюкин в четверг в Совете Федерации.

"Что-то мне подсказывает, что это не последние цифры. Я думаю, еще будут такие решения. Но эти решения принимают там, на местах. Мы за этим следим", - отметил Клюкин.

В понедельник глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в связи с различными нарушениями были отменены итоги голосования на восьми участках в четырех субъектах.

По ее словам, были обнаружены факты массового вброса бюллетеней в Крыму на трех участках. На двух участках в Орловской области и участке в Сергиеве-Посаде также был обнаружен вброс. Также ЦИК рекомендовал отменить выборы на одном из участков на выборах депутатов Верховного Хурала в республике Тыва.