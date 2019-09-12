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12.09.19 13:01
Швыдкой: Нидерландский суд должен вернуть "скифское золото" в Крым
"Я считаю, что любые такого рода доказательства полезны для судебного разбирательства. Но мы должны понимать, что суд столкнулся с некой с коллизией, которой раньше не было. И возникает естественный вопрос о праве собственности", - сказал Швыдкой.
По его мнению, "нидерландский музей должен вернуть вещи тем музеям, которые их ему предоставили, и это прописано во всех договорах, которые заключили музеи Крыма с музеями Нидерландов".
Швыдкой уточнил, что часть коллекции, переданная из музея, является частью музейного фонда той страны, откуда они были переданы. До 2014 года они находились в музейном фонде Украины.
"С нашей точки зрения, поскольку вещи были переданы крымскими музеями с условием, что они должны вернуться в Крым, мы рассматриваем это как то право, которое есть у крымских музеев. Эти доказательства опять же укрепляют позицию крымских музеев, ну а дальше, как решит суд", - заявил Швыдкой.
"Факт того, что судебное разбирательство затягивается, оставляет нам шансы", - добавил Швыдкой.
Накануне Центральный музей Тавриды (Симферополь), часть экспозиции которого остается в Нидерландах, передал документы, запрошенные Апелляционным судом Амстердама по принадлежности "скифского золота".
Как сообщалось, 16 июля Апелляционный суд Амстердама запросил дополнительную информацию по спору Украины и музеев Крыма за "скифское золото". Отмечалось, что окончательное решение может быть вынесено через 6-9 месяцев.
Четыре крымских музея: Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический", - в бытность региона в составе Украины направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". Также в ее составе были экспонаты из музея в Киеве.
Полуостров после местного референдума в марте 2014 года вошел в состав России. Поскольку Нидерланды не признают присоединение Крыма к России, возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота", состоящую из двух тысяч предметов, после закрытия выставки в августе 2014 года.
В иске крымских музеев к голландскому музею Алларда Пирсона содержалось требование вернуть коллекцию из Нидерландов в Крым.
Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" принадлежит Украине и должно быть возвращено в Киев. Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляционную жалобу. Слушания дела начались в Апелляционном суде Амстердама в марте 2019 года.
Оценочная страховая стоимость "скифского золота" составляет около 2 млн евро, реальная стоимость экспонатов - намного выше, заявляла ранее министр культуры Крыма Арина Новосельская.
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