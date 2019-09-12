Швыдкой: Нидерландский суд должен вернуть "скифское золото" в Крым

12.09.19 13:01

© РИА Новости. Дмитрий Коробейников

12 сентября. Interfax-Russia.ru - Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что Нидерландский суд должен вернуть "скифское золото" тем музеям, из коллекции которых они были переданы во временную экспозицию, то есть музеям Крыма.

"Я считаю, что любые такого рода доказательства полезны для судебного разбирательства. Но мы должны понимать, что суд столкнулся с некой с коллизией, которой раньше не было. И возникает естественный вопрос о праве собственности", - сказал Швыдкой.

По его мнению, "нидерландский музей должен вернуть вещи тем музеям, которые их ему предоставили, и это прописано во всех договорах, которые заключили музеи Крыма с музеями Нидерландов".

Швыдкой уточнил, что часть коллекции, переданная из музея, является частью музейного фонда той страны, откуда они были переданы. До 2014 года они находились в музейном фонде Украины.

"С нашей точки зрения, поскольку вещи были переданы крымскими музеями с условием, что они должны вернуться в Крым, мы рассматриваем это как то право, которое есть у крымских музеев. Эти доказательства опять же укрепляют позицию крымских музеев, ну а дальше, как решит суд", - заявил Швыдкой.

"Факт того, что судебное разбирательство затягивается, оставляет нам шансы", - добавил Швыдкой.

Накануне Центральный музей Тавриды (Симферополь), часть экспозиции которого остается в Нидерландах, передал документы, запрошенные Апелляционным судом Амстердама по принадлежности "скифского золота".

Как сообщалось, 16 июля Апелляционный суд Амстердама запросил дополнительную информацию по спору Украины и музеев Крыма за "скифское золото". Отмечалось, что окончательное решение может быть вынесено через 6-9 месяцев.

Четыре крымских музея: Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический", - в бытность региона в составе Украины направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". Также в ее составе были экспонаты из музея в Киеве.

Полуостров после местного референдума в марте 2014 года вошел в состав России. Поскольку Нидерланды не признают присоединение Крыма к России, возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота", состоящую из двух тысяч предметов, после закрытия выставки в августе 2014 года.

В иске крымских музеев к голландскому музею Алларда Пирсона содержалось требование вернуть коллекцию из Нидерландов в Крым.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" принадлежит Украине и должно быть возвращено в Киев. Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляционную жалобу. Слушания дела начались в Апелляционном суде Амстердама в марте 2019 года.

Оценочная страховая стоимость "скифского золота" составляет около 2 млн евро, реальная стоимость экспонатов - намного выше, заявляла ранее министр культуры Крыма Арина Новосельская.