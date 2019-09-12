Наталья Полуянова возглавила Белгородскую облдуму

12.09.19 13:21

Фото пресс-службы Белгородской областной думы

12 сентября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Белгородской областной думы единогласно избрали на должность председателя заксобрания региона Наталью Полуянову, сообщает корреспондент "Интерфакса" с заседания в четверг.

Ее кандидатура была рекомендована на должность спикера от фракции "Единая Россия". До этого 38-летняя Полуянова занимала пост первого заместителя председателя Белгородской облдумы, была членом комитета областной Думы по образованию, молодёжной политике и средствам массовой информации.

Как сообщалось, бывший председатель Белгородской облдумы шестого созыва Василий Потрясаев 13 июня досрочно сложил свои полномочия по семейным обстоятельствам. Он возглавлял областную думу с января 2015 года.