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12.09.19 13:53

Уволить главу МГИК может только сам горизбирком

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
12 сентября. Interfax-Russia.ru - Зампред Центризбиркома Николай Булаев рассказал, в каких случаях становится возможным увольнение главы Мосгоризбиркома.

"Председатель избирательной комиссии избирается тайным голосованием на заседании самой комиссии, поэтому другого способа увольнения председателя комиссии не существует, кроме как если он сам сложит полномочия или комиссия соберется и освободит его от занимаемой должности", - заявил "Интерфаксу" Булаев.

Ранее группа избранных депутатов Мосгордумы от КПРФ (13 человек) опубликовала открытое письмо с требованием, в частности, уволить главу МГИК Валентина Горбунова. "Отправить в отставку председателя Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова за существенные нарушения, допущенные в ходе проведения выборов и при подведении итогов голосования. Действующий состав МГИК не отвечает задаче проведения честных и открытых выборов, его деятельность подлежит гласному и тщательному расследованию, а состав должен быть переформирован", - говорится в письме.

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