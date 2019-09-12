Крымский астроном с помощью самодельного телескопа открыл первую в мире межзвездную комету

12.09.19 14:05

© РИА Новости. Алексей Даничев

12 сентября. Interfax-Russia.ru - Астроном из Крыма Геннадий Борисов первым в мире открыл межзвездную комету, причем сделал это с помощью собранного им телескопа.

Открытие сделано в конце августа, его подтвердил центр малых планет (ЦМП) Международного астрономического союза (МАС).

В сообщении на сайте ЦМП говорится, что параметры движения кометы указывают, что она имеет межзвездное происхождение, прилетела из-за пределов Солнечной системы.

ЦМП присвоил новому объекту имя открывшего его астронома - C/2019 Q4 (Borisov).

"Дальнейшие наблюдения (за кометой - ИФ) очень желательны", - отмечается в информации.

"Если не будет неожиданного исчезновения или распада, этот объект должен быть видимым как минимум в течение года", - считает ЦМП.

Крымчанин, общаясь со своими "соратниками" на форуме астрономов, разместил накануне ссылку на фотографии межзвездной кометы.

"Наблюдаю (объект - ИФ) на своем новом телескопе D=65cm, F/1.5. Сделал его в конце 2018 года", - написал Борисов.