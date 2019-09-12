|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
12.09.19 14:05
Крымский астроном с помощью самодельного телескопа открыл первую в мире межзвездную комету
Открытие сделано в конце августа, его подтвердил центр малых планет (ЦМП) Международного астрономического союза (МАС).
В сообщении на сайте ЦМП говорится, что параметры движения кометы указывают, что она имеет межзвездное происхождение, прилетела из-за пределов Солнечной системы.
ЦМП присвоил новому объекту имя открывшего его астронома - C/2019 Q4 (Borisov).
"Дальнейшие наблюдения (за кометой - ИФ) очень желательны", - отмечается в информации.
"Если не будет неожиданного исчезновения или распада, этот объект должен быть видимым как минимум в течение года", - считает ЦМП.
Крымчанин, общаясь со своими "соратниками" на форуме астрономов, разместил накануне ссылку на фотографии межзвездной кометы.
"Наблюдаю (объект - ИФ) на своем новом телескопе D=65cm, F/1.5. Сделал его в конце 2018 года", - написал Борисов.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – "Дело "Седьмой студии" вернули в прокуратуру из-за трудности в постановлении приговора. Хотя в прокуратуре не видят для этого оснований.
.
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket