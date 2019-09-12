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12.09.19 14:12

Шесть муниципалитетов получили статус моногородов в Тульской области

Фото пресс-службы правительства Тульской области
12 сентября. Interfax-Russia.ru - В Тульской области статус моногородов получили шесть муниципалитетов, сформированы пятилетние программы их развития, сообщила пресс-служба облправительства.

"В соответствии с распоряжением правительства РФ в перечень моногородов включено шесть муниципальных образований Тульской области. Это города Алексин, Ефремов, Суворов, Белев, Кимовск и рабочий поселок Первомайский Щекинского района", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя губернатора - председателя правительства Тульской области Валерия Шерина, особый статус моногородов объясняется их повышенной уязвимостью из-за зависимости от работы градообразующего предприятия.

"Статус моногорода предоставляет нам возможности использовать дополнительные ресурсы и инструменты федеральных институтов развития для решения инфраструктурных вопросов, улучшения инвестиционной привлекательности, улучшения качества жизни в отдельно взятых муниципалитетах", - приводятся в сообщении слова Шерина.

В настоящее время сформированы программы развития муниципальных образований на пять лет. В рамках программы "Пять шагов благоустройства повседневности" в моногородах благоустраиваются объекты социальной инфраструктуры и центральные улицы.

Статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) присвоен моногородам Ефремов и Алексин. Это дает инвесторам возможность получить налоговые льготы.

В частности, в течение первых пяти налоговых периодов с момента получения прибыли резиденты освобождаются от налога на прибыль, вторые пять периодов налог на прибыль составляет 12%.

Кроме того, компании полностью освобождаются от уплаты налога на имущество в первые пять лет, на шестой и седьмой годы налог составит 1,1%, с восьмого по десятый год - 1,5%. Не взимается налог на землю. Отчисления во внебюджетные фонды - Пенсионный фонд, Фонд медицинского страхования, Фонд социального страхования - для резидентов ТОСЭР снижены с 30% до 7,6%.

Софинансирование инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов в моногородах и льготном кредитовании по двум программам также осуществляет Фонд развития моногородов.

Всего в моногородах тульского региона создано более 2,3 тыс. новых рабочих мест.

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