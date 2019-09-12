Смоленский губернатор продает свою резиденцию и служебный Lexus для помощи районным больницам

12.09.19 14:14

© РИА Новости. Руслан Кривобок

12 сентября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Смоленской области Алексей Островский на заседании смоленской облдумы в четверг заявил о намерении продать резиденцию и служебный Lexus, чтобы направить эти средства на решение материальных вопросов районных больниц, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации области.

"Мною принято решение о продаже объекта в Гнездово - так называемой резиденции губернатора, а также о продаже моего служебного автомобиля Lexus. Все вырученные средства будут направлены на решение проблем в ЦРБ, в том числе на приобретение жилья для специалистов, которые будут оказывать медицинские услуги, а также на улучшение материально-технической базы районных больниц", - процитировала пресс-служба Алексея Островского, выступавшего перед депутатами.

Свое решение губернатор объяснил нехваткой бюджетных средств для решения социальных вопросов в полном объеме.

"К сожалению, в связи с катастрофическим положением бюджета Смоленской области у нас пока не получается решать в полном объеме иные социально значимые вопросы. Состояние центральных районных больниц региона зачастую можно назвать катастрофическим - отсутствие узких специалистов создает серьезные проблемы и препятствия смолянам с точки зрения получения качественных и своевременных услуг в сфере здравоохранения", - сказал Островский.

Как уточнил сотрудник пресс-службы, у Островского есть жилье, в котором он сможет жить после продаже резиденции.

Бюджет региона на 2019 год утвержден с доходами и расходами по 44 млрд 570 млн 995,1 тыс. рублей.